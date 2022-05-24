Производством Pixel Watch займется выпускающая Apple Watch компания

На сайте Федеральной комиссии по связи США (FCC) появилась новая информация о Pixel Watch, сообщает портал XDA-Developers. Благодаря обнаруженным данным стало известно, что носимое устройство будет производиться тайваньской компанией Compal Electronics, которая также выпускает Apple Watch.

Фото: The Verge The Verge

Кроме того, FCC раскрыла, что часы будут продаваться в трех модификациях. Так, модель GQF4C получит поддержку Bluetooth и Wi-Fi-подключений, в то время как GBZ4S и GWT9R оснастят LTE-модулем. Из полученных данных следует, что модель GBZ4S поддерживает работу в трех диапазонах частот — Band 5, 7 и 26, а GWT9R в десяти — Band 2, 4, 5, 12, 13, 17, 25, 26, 66, и 71.

Отмечается, что Pixel Watch будет заряжаться от магнитной зарядки с выходом USB Type-C. Благодаря этому пользователи смогут восполнить аккумулятор часов с помощью смартфона с поддержкой технологии реверсивной зарядки.

Известно, что Pixel Watch будут работать на двухъядерном чипсете Exynos 9110 и сопроцессоре Cortex-M33. Ожидается, что умные часы получат как 1,5 или 2 ГБ оперативной памяти, так и 32 ГБ встроенной памяти.

Полноценная презентация Pixel Watch должна состояться осенью вместе с Pixel 7 и Pixel 7 Pro.