В России готовы разработать аналог самого дорогого лекарства в мире

"Поставлена задача: сделать аналог "Золгенсма", <...> один курс стоит 180 млн рублей. Нет проблем, мы сделаем ее. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - сказала она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.