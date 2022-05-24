В России готовы разработать аналог самого дорогого лекарства в мире

Учреждения Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) готовы заняться разработкой аналога препарата самого дорогого лекарства в мире, от спинальной мышечной атрофии (СМА) "Золгенсма", сообщила во вторник руководитель ФМБА Вероника Скворцова. Она отметила, что он будет стоить в десятки раз дешевле.
"Поставлена задача: сделать аналог "Золгенсма", <...> один курс стоит 180 млн рублей. Нет проблем, мы сделаем ее. Она будет стоить у нас не только в разы, а в десятки раз дешевле", - сказала она на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Скворцова отметила, что учреждения ФМБА также готовы разработать другие аналоги зарубежных препаратов для лечения редких заболеваний и уже получили перечень соответствующих молекул. По ее словам, по шести препаратам аналоги могут быть готовы уже через полгода, еще по двум - в течение восьми месяцев.
Ранее Скворцова сообщала, что Федеральный центр мозга и нейротехнологии ФМБА имеет возможности для создания собственного препарата для лечения СМА и планирует организовать соответствующие исследования.