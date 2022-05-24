Биологи обнаружили бактерии в змеином яде

Однако теперь Стергиос Мосхос из британского Нортумбрийского университета и его коллеги обнаружили бактерии в змеином яде и яде пауков. Это противоречит данным о том, что они стерильны из-за антимикробных соединений.

«Мы обнаружили, что у всех ядовитых змей и пауков, которых мы тестировали, содержалась бактериальная ДНК в яде, — пишут авторы. — Обычные диагностические инструменты не смогли правильно идентифицировать эти бактерии».

Некоторые из микробов во рту змеи, вероятно, попали туда из окружающей среды, но некоторые были обнаружены как в яде, так и в ядовитых железах, в том числе у одного вида змей удалось обнаружить Enterococcus faecalis — бактерию, распространенную в пищеварительном тракте человека. Они специально мутировали, чтобы противостоять яду и его антибиотикам. При этом обычные популяции той же самой бактерии от яда погибают.