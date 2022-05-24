Американское ведомство раскрыло подробности нового гаджета Google

Apple не справляется с доставкой компьютеров своим клиентам в США. Компания отложила доставки ноутбуков MacBook Pro, заказанных в феврале, до августа, сообщает портал 9to5mac.

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Отмечается, что Apple уже дважды переносит срок доставки заказов, совершенных еще в феврале. Первоначально пользователи должны были получить MacBook Pro до июля. Однако теперь Apple сдвинула дату до августа.

Известно, что 14 и 16-дюймовые модели MacBook Pro будут доставлены покупателям не ранее 28 июля, а при выборе кастомной версии — например, чипа M1 Pro или Max, оперативной памяти или хранилища, время доставки увеличится до 8 августа.

При этом такая проблема наблюдается исключительно на официальном сайте Apple — розничные сети, такие как Amazon, Best Buy и другие, имеют в наличии различные конфигурации MacBook Pro.

Наряду с новым MacBook Pro проблемы с поставками наблюдаются у покупателей iMac, Mac Studio и Studio Display. Стандартные модели доступны для покупки и доставки в максимально сжатые сроки, однако при сборке кастомной модификации доставка также будет отложена до августа.

Кроме того, MacBook Air и Pro M1 2020 года также доступны к моментальной покупке. При выборе тех или иных конфигураций доставка может увеличиться сроком до одного месяца.