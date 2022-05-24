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1 час назад

Mitsubishi планирует печатать детали спутников прямо на орбите

Naked-Science.ru

Компания Mitsubishi Electric предложила новую технологию производства спутниковых антенн — печатать их на 3D-принтере прямо в вакууме, что позволит существенно снизить себестоимость запуска аппаратов в космос.

Mitsubishi планирует печатать детали спутников прямо на орбите
Фото: Mitsubishi Mitsubishi

В основу технологии легла новая формула фотополимера — материала для 3D-принтера, твердеющего под воздействием естественного ультрафиолетового излучения. Японская компания уже продемонстрировала работу технологии, смоделировав космические условия на Земле и напечатав параболическую спутниковую антенну диаметром 16,5 см. Изделие не потеряло функции и показало те же результаты, что и другие антенны, произведенные на основе традиционных технологий. Теперь дело за «малым» — протестировать технологию в жестких условиях космического пространства.

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