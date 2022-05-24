Mitsubishi планирует печатать детали спутников прямо на орбите

В основу технологии легла новая формула фотополимера — материала для 3D-принтера, твердеющего под воздействием естественного ультрафиолетового излучения. Японская компания уже продемонстрировала работу технологии, смоделировав космические условия на Земле и напечатав параболическую спутниковую антенну диаметром 16,5 см. Изделие не потеряло функции и показало те же результаты, что и другие антенны, произведенные на основе традиционных технологий. Теперь дело за «малым» — протестировать технологию в жестких условиях космического пространства.