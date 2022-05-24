Ученые заговорили об утечке оспы обезьян из лаборатории

Вспышка оспы обезьян, которая произошла в Европе, будет погашена в ближайшие сроки и не превратится в эпидемию, сообщает «Пятый канал» со ссылкой на научного руководителя ФГБНУ «Научно-исследовательский институт вакцин и сывороток им. И. И. Мечникова» Виталия Зверева.

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«Ни о какой эпидемии речи вообще не может идти. Она (оспа обезьян) вызывает гораздо более легкое течение заболевания, чем вирус натуральной оспы. Я думаю, что в ближайшее время разберутся и погасят эту вспышку», — заявил ученый.

По его словам, в самом начале вирус обнаружили у белок, которые, в свою очередь, заразили обезьян. Уже от приматов заболевание перешло к человеку. Существуют две вероятные причины возникновения болезни. Утечка вируса из лаборатории или привоз экзотического животного из далекой страны. Далее — распространение вируса по стандартной схеме.

«Либо это лабораторное заражение, либо кто-то привез экзотическое животное из Африки, группа людей, которая заразилась и потом разнесла в несколько стран» —отметил Зверев.