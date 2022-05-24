Ученые назвали новое осложнение COVID-19

Ученые Университета Глазго раскрыли, что у каждого восьмого человека, госпитализированного с COVID-19 в период с мая 2020 года по март 2021 года, был диагностирован миокардит. Кратко о результатах исследования, опубликованного в журнале Nature Medicine, рассказывается в пресс-релизе на MedicalXpress.

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Специалисты в течение года наблюдали за 159 пациентами, госпитализированными из-за коронавирусной инфекции. У больных брали анализы крови, проводились МРТ и компьютерная томография нескольких органов, включая сердце, почки и легкие. Госпитализированные также прошли анкетирование, в ходе которого указывали субъективную оценку своего самочувствия. Врачи собирали данные о таких исходах, как выживаемость, повторная госпитализация и направление в амбулаторные клиники.

Цель исследования состояла в том, чтобы определить, с чем связаны долгосрочные последствия, выражающиеся в постковидном синдроме. Изначально считалось, что причиной являются ранее существовавшие проблемы со здоровьем. Однако ученые обнаружили, что именно тяжесть COVID-19 влияет на риск ухудшения состояния пациента в дальнейшем.

Оказалось, что госпитализация с COVID-19 связана с рядом долгосрочных проблем со здоровьем. У одного из восьми пациентов, госпитализированных с COVID-19, наблюдались воспаление сердца, а также системное воспаление и повреждение других органов, таких как почки. Такие показатели, как толерантность к физическим нагрузкам и качество жизни, были заметно снижены после выписки из стационара и оставались пониженными через один-два месяца после выписки, особенно у пациентов с воспалением сердца.