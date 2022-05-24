Браузер Mozilla Firefox смогли взломать за восемь секунд

Эксперт по безопасности Манфред Пол во время хакерских соревнований Pwn2Own в канадском Ванкувере смог взломать популярный браузер Mozilla Firefox всего за восемь секунд, сообщает Zero Day Initiative.

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При атаке Пол взял во внимание две ранее неизвестные уязвимости. В результате специалист получил доступ к программе.

Отмечается, что Пол нашел бреши в языке программирования JavaScript, который используется в Firefox. Первая уязвимость CVE-2022-1802 дала возможность внести вредоносный код с правами администратора. Вторая уязвимость (CVE-2022-1529) позволила Полу «загрязнить» JavaScript собственным кодом. Эти действия привели к сбоям в работе программы.

В Mozilla Foundation оперативно выпустили исправление, которое устранило уязвимости.