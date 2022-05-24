Названа дата возвращения корабля Starliner на Землю

Космический корабль Starliner ("Старлайнер"), разработанный американской корпорацией Boeing ("Боинг"), 25 мая вернется на Землю спустя пять дней после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

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Согласно опубликованному ведомством графику, во вторник будут задраены люки Starliner. В 14:36 среды по времени Восточного побережья США (21:36 мск) корабль и станция, как ожидается, расстыкуются.

Примерно через четыре часа Starliner приземлится на военном полигоне США White Sands в штате Нью-Мексико. Космический корабль доставит на Землю около 270 кг грузов, в том числе компоненты системы регенерации воздуха.

Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V ("Атлас-5") в минувший четверг с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX ("Спейс-экс") будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.