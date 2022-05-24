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1 час назад

Возвращение корабля Starliner на Землю намечено на 25 мая

ТАСС

Космический корабль Starliner ("Старлайнер"), разработанный американской корпорацией Boeing ("Боинг"), 25 мая вернется на Землю спустя пять дней после стыковки с Международной космической станцией (МКС). Об этом сообщается в понедельник на сайте Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Названа дата возвращения корабля Starliner на Землю
Фото: ТАССТАСС

Согласно опубликованному ведомством графику, во вторник будут задраены люки Starliner. В 14:36 среды по времени Восточного побережья США (21:36 мск) корабль и станция, как ожидается, расстыкуются.

Примерно через четыре часа Starliner приземлится на военном полигоне США White Sands в штате Нью-Мексико. Космический корабль доставит на Землю около 270 кг грузов, в том числе компоненты системы регенерации воздуха.

Starliner с 360 кг полезных грузов на борту стартовал с помощью ракеты-носителя Atlas V ("Атлас-5") в минувший четверг с авиабазы на мысе Канаверал. Спустя сутки после старта он в автоматическом режиме произвел стыковку с МКС. В случае успеха миссии Starliner поочередно с космическими кораблями компании SpaceX ("Спейс-экс") будет доставлять астронавтов на орбитальный комплекс.

Корабль Starliner, разработанный Boeing, имеет массу 13 тонн и рассчитан на экипаж из семи человек и автономный полет продолжительностью 60 часов. Он был впервые запущен 20 декабря 2019 года в беспилотном режиме к МКС с авиабазы на мысе Канаверал. Стыковка с орбитальным комплексом была запланирована на 22 декабря, однако из-за технических неполадок ее отменили. Одной из причин был назван сбой в системе подсчета полетного времени, в итоге корабль был возвращен на Землю. В августе прошлого года инженеры Boeing предприняли еще одну попытку запуска аппарата, но тогда старт был отменен из-за проблем с клапанами двигателей малой тяги.

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