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51 минуту назад

Corsair представила свой первый игровой ноутбук с механической клавиатурой

Inc-Newsиещё 1

Полноценная презентация устройства Corsair Voyager a1600 ожидается только в середине лета, но а цен пока еще нет.

Corsair представила первый игровой ноутбук с механической клавиатурой
Фото: CorsairCorsair

Презентация новых продуктов AMD включила в себя и небольшую пасхалку от Corsair - первый игровой ноутбук компании, да еще и на базе процессора Ryzen 6000-й серии.

О технических характеристиках этого дебютного "игрового железа" известно, что под корпусом будет работать один из двух процессоров Ryzen 7 6800HS или Ryzen 9 6900HS в комплекте с видеокартой Radeon 6800M, в качестве дисплея будет использована 16 - дюймовая панель с разрешением 2560х1600 точек и показателем частоты обновления в 240 Гц.

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