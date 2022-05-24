Corsair представила первый игровой ноутбук с механической клавиатурой

Полноценная презентация устройства Corsair Voyager a1600 ожидается только в середине лета, но а цен пока еще нет.

Фото: Corsair Corsair

Презентация новых продуктов AMD включила в себя и небольшую пасхалку от Corsair - первый игровой ноутбук компании, да еще и на базе процессора Ryzen 6000-й серии.