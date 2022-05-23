Apple отказалась от классической камеры в iPhone 14

Американская компания Apple отказалась использовать классическую фронтальную камеру от китайских поставщиков для смартфонов iPhone 14. Как сообщает корейское издание ETNews, IT-гигант договорился о работе с LG Innotek, «дочкой» компании LG.
Отмечается, что Apple впервые будет использовать новую «фронталку» от компании из Южной Кореи. По данным издания, компания сделала выбор в пользу LG из-за более высокого качества компонентов, используемых на производствах корейской компании.
В прошлом Apple предпочитала заказывать фронтальные камеры у китайских производителей и японской Sharp. При сборке iPhone 14 поставки «фронталок» решено было поделить между LG и Sharp.
Ранее сообщалось, что китайский производитель дисплеев BOE не получил заказов от Apple на производство OLED-панелей для смартфонов iPhone 14. Среди возможных причин указывались не согласованные с Apple изменения в дизайне дисплея iPhone 13.