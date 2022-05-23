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50 минут назад

ETNews: в iPhone 14 появится новая фронтальная камера от LG

Газета.Ru

Американская компания Apple отказалась использовать классическую фронтальную камеру от китайских поставщиков для смартфонов iPhone 14. Как сообщает корейское издание ETNews, IT-гигант договорился о работе с LG Innotek, «дочкой» компании LG.

Apple отказалась от классической камеры в iPhone 14
Фото: youtubeyoutube

Отмечается, что Apple впервые будет использовать новую «фронталку» от компании из Южной Кореи. По данным издания, компания сделала выбор в пользу LG из-за более высокого качества компонентов, используемых на производствах корейской компании.

В прошлом Apple предпочитала заказывать фронтальные камеры у китайских производителей и японской Sharp. При сборке iPhone 14 поставки «фронталок» решено было поделить между LG и Sharp.

Ранее сообщалось, что китайский производитель дисплеев BOE не получил заказов от Apple на производство OLED-панелей для смартфонов iPhone 14. Среди возможных причин указывались не согласованные с Apple изменения в дизайне дисплея iPhone 13.

Наука и техника,Apple,
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