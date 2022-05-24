Самый большой астероид пролетит мимо Земли в пятницу

На этой неделе мимо Земли пронесется «потенциально опасный» астероид длиной почти два километра - крупнейший астероид, который, как ожидается, сравнительно близко подойдет к нашей планете в 2022 году.

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Астероид, названный 1989 JA, по оценкам специалистов Центра изучения объектов околоземного пространства НАСА, имеет длину 1,76 километра. Для сравнения, астероид в два раза больше Бурдж-Халифы в Дубае, самого высокого здания в мире. По данным НАСА, в космосе насчитывается около 29 000 околоземных астероидов, но 1989 JA - один из 878, ширина которых составляет не менее одного километра.

Астероид такого размера может вызвать катастрофу на Земле, но беспокоиться не стоит. Когда 1989 JA приблизится к Земле в пятницу, он будет находиться на расстоянии 4 миллиона километров, что примерно в 10 раз больше расстояния до Луны и будет самым близким к Земле. Франк Марчис, главный научный сотрудник телескопической компании Unistellar и старший планетарный астроном Института SETI, сообщил, что скорость астероида составляет около 48 000 километров в час.

«Это в 17 раз больше, чем скорость пули в воздухе. При такой скорости астероид мог бы обогнуть планету Земля за 45 минут», - сказал Марчис.

Открытый в 1989 году астрономом Элеонорой Хелин в Паломарской обсерватории в Южной Калифорнии, астероид помечен как «потенциально опасный», поскольку является астероидом Аполлона, то есть пересекает орбиту Земли.

По прогнозам НАСА, на этой неделе астероид приблизится к Земле на самое близкое расстояние за 172 года.