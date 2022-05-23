В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+21° в 
USD 58.21EUR 60.39
Войти в почту
27 минут назад

Стартовали продажи новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy

Мария Иванова

Сегодня на территории РФ начались продажи трех новых смартфонов семейства Samsung Galaxy — А13, А23 и А33.

Стартовали продажи новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy
Фото: "Связной""Связной"

Младшая модель линейки оснащена 8-нм процессором Exynos 850. Диагональ экрана Samsung Galaxy A13 составляет 6,6 дюймов (LCD, Full HD+); модуль камер состоит из четырех объективов на 2 МП, 5 МП (сверхширокоугольный) и 50 МП плюс фронтальная камера на 8 МП.

Samsung Galaxy A23 создан на базе 6-нм процессора Snapdragon 680, но в остальном смартфон не слишком отличается от A13. На этой модели 50-мегапиксельная камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения, а частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Наконец, старший Samsung Galaxy A33 предлагает несколько серьезных изменений. Прежде всего, 5-нм процессор Exynos 1280, благодаря которому телефон поддерживает 5G-сети. Вместо LCD-экрана флагман использует 90-герцовый Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма. Разрешение основной камеры снизилось до 48 МП, однако сверширокоугольный объектив и фронтальная камера стали мощнее — 8 МП и 13 МП соответственно. Samsung Galaxy A33 также оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками, однако потерял разъем для наушников.

Цена смартфонов варьируется в зависимости от модели. Так, младший Samsung Galaxy A13 доступен в двух вариантах на 64 ГБ и 128 ГБ — они стоят 19 999 и 22 999 руб. Samsung Galaxy A23 также поставляется в конфигурациях 64/128 ГБ, однако цена составляет 24 999 и 27 999 руб. Samsung Galaxy A33 на 128 ГБ (это единственная опция) продается за 36 999 руб.

Наука и техника,
1
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители