Стартовали продажи новых бюджетных смартфонов Samsung Galaxy

Сегодня на территории РФ начались продажи трех новых смартфонов семейства Samsung Galaxy — А13, А23 и А33.

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Младшая модель линейки оснащена 8-нм процессором Exynos 850. Диагональ экрана Samsung Galaxy A13 составляет 6,6 дюймов (LCD, Full HD+); модуль камер состоит из четырех объективов на 2 МП, 5 МП (сверхширокоугольный) и 50 МП плюс фронтальная камера на 8 МП.

Samsung Galaxy A23 создан на базе 6-нм процессора Snapdragon 680, но в остальном смартфон не слишком отличается от A13. На этой модели 50-мегапиксельная камера поддерживает оптическую стабилизацию изображения, а частота обновления экрана составляет 90 Гц.

Наконец, старший Samsung Galaxy A33 предлагает несколько серьезных изменений. Прежде всего, 5-нм процессор Exynos 1280, благодаря которому телефон поддерживает 5G-сети. Вместо LCD-экрана флагман использует 90-герцовый Super AMOLED диагональю 6,4 дюйма. Разрешение основной камеры снизилось до 48 МП, однако сверширокоугольный объектив и фронтальная камера стали мощнее — 8 МП и 13 МП соответственно. Samsung Galaxy A33 также оснащен встроенным сканером отпечатков пальцев и стереодинамиками, однако потерял разъем для наушников.