AMD представила новое поколение 5-нм процессоров на Zen 4

На выставке Computex 2022 компания AMD представила Ryzen 7000 — новое поколение процессоров на свежей архитектуре Zen 4, созданное по техпроцессу 5-нм.
Согласно официальной презентации, Ryzen 7000 включает в себя три чиплета: два набора по 8 ядер Zen 4 (5-нм) и чип ввода/вывода I/O (6-нм). Последнее также оснащено встроенным графическим процессором, благодаря которому все представители линейки Ryzen 7000 смогут предложить интегрированную графику — раньше подобной роскошью обладали только чипы AMD G-серии. За счет I/O процессоры также будут поддерживать оперативную память формата DDR5 и шину PCI Express 5.0, ради которых производитель перешел на тип разъема Socket AM5. В то же время, новинка совместима с кулерами для Socket AM4, который использовался на предыдущих поколениях.
Что касается эффективности, тактовая частота Ryzen 7000 в режиме Max Boost якобы превысит 5 ГГц — прирост скорости показали на примере недавней видеоигры Ghostwire: Tokyo, где процессор смог выжать более 5,5 ГГц при жидкостном охлаждении системы. Производительность одного потока также увеличилась на 15% благодаря модернизации архитектуры и другим изменениям.
Информации о дате выхода процессоров и составе линейки Ryzen 7000 пока нет, однако AMD отметила, что новинка появится на рынке осенью 2022 года.