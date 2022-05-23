AMD представила новое поколение 5-нм процессоров на Zen 4

Согласно официальной презентации, Ryzen 7000 включает в себя три чиплета: два набора по 8 ядер Zen 4 (5-нм) и чип ввода/вывода I/O (6-нм). Последнее также оснащено встроенным графическим процессором, благодаря которому все представители линейки Ryzen 7000 смогут предложить интегрированную графику — раньше подобной роскошью обладали только чипы AMD G-серии. За счет I/O процессоры также будут поддерживать оперативную память формата DDR5 и шину PCI Express 5.0, ради которых производитель перешел на тип разъема Socket AM5. В то же время, новинка совместима с кулерами для Socket AM4, который использовался на предыдущих поколениях.