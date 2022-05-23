Умер придумавший дизайн "Звезды смерти" художник

Американский художник Колин Кантуэлл, создавший образы космических кораблей для культовой франшизы "Звездные войны", умер в США в возрасте 90 лет. Об этом сообщает портал Deadline со ссылкой на его партнершу.
По ее информации, Кантуэлл умер в субботу в своем доме. Причина смерти не уточняется.
В начале своей карьеры Кантуэлл работал над визуальными эффектами для фильма Стэнли Кубрика "2001 год: космическая одиссея" (1968). Наибольшую известность он получил как дизайнер прототипов космических кораблей и станций для киносаги "Звездные войны", в частности истребителя X-wing, корабля "Звездный разрушитель" и космической станции "Звезда смерти".