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45 минут назад

Космический аппарат Lucy снял на видео лунное затмение со 100 млн километров

Газета.Ru

Космический аппарат Lucy снял на видео солнечное лунное затмение. Видео было опубликовано на YouTube-канале Юго-Западного исследовательского института.

Lucy снял на видео лунное затмение со 100 млн километров
Фото: РИА НовостиРИА Новости

При полном лунном затмении Земля встает между Солнцем и Луной, закрывая свет. При этом Луна может приобрета красные оттенки из-за света, прошедшего сквозь атмосферу.

Теперь аппарат Lucy снял, как лунное затмение выглядит, если наблюдать за ним из-за пределов системы Земля-Луна. Его могли наблюдать в Западном полушарии 16 мая, в то время, как Lucy находился на расстоянии в 100 миллионов километров от Земли.

«Хотя полные лунные затмения не так уж и редки — они случаются каждый год или около того — не часто вы получаете возможность наблюдать их под совершенно новым углом», – сказал планетолог Хэл Левисон.

В течение примерно трех часов космический корабль сделал 86 одномиллисекундных экспозиций, используя черно-белую камеру L'LORRI с высоким разрешением. Затем эти снимки объединили в одно видео, чтобы показать динамику.

Миссия Lucy стартовала в сентябре 2021 года. В ходе нее планируется изучить Троянские астероиды Юпитера с близкого расстояния, чтобы выяснить, где находились планеты-гиганты до миграции миллиарды лет назад.

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