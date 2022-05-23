Стало известно, что покажет Apple рамках конференции WWDC

Нередко в рамках конференции WWDC для разработчиков Apple показывает и аппаратные новинки. Они ожидаются и в этом году.

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В прошлом месяце Apple объявила, что WWDC 2022 будет проходить с 6 по 10 июня. Ожидается, что компания представит новый MacBook Air с фирменным чипом M2. По слухам, ноутбук получит совершенно новый дизайн, поддержку зарядки MagSafe, белые рамки и вырез в экране в виде «чёлки».

Ещё Apple может представить новый Mac Pro. Именно этот вид компьютеров компании ещё не получил фирменный процессор серии M.

Что касается программных обновлений, то точно можно ожидать новую iOS 16. В ней будут улучшенные уведомления и новые способы взаимодействия. Кроме того, ожидается, что iOS 16 прекратит поддержку смартфонов серий iPhone 6s и iPhone 7.