Как сделать снимок экрана на Android

Одна из самых полезных функций смартфонов — это возможность в любой момент сделать снимок экрана. Скриншоты позволяют хранить информацию, которая иначе бы легко потерялась. Мы составили краткую инструкцию о нескольких способов делать снимки экрана на Android.

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Как сделать скриншот на Android через горячие клавиши

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Самый простой способ сделать снимок экрана на смартфонах Android — это встроенные горячие клавиши, которые доступны на большинстве современных версий операционной системы Google. На разных моделях телефонов метод может слегка отличаться, но чаще всего работает один из двух способов, описанных ниже.

Одновременно зажмите кнопку питания и кнопку уменьшения громкости.

Несколько секунд удерживайте кнопку питания нажатой, пока на экране не появится меню — там должна быть опция «Скриншот».

Если ни один из этих методов не сработал, поищите официальные инструкции от производителя вашего смартфона. Некоторые бренды (вроде OnePlus или ZTE) также предлагают возможность снимать скриншоты при помощи особых жестов: например, проведя по экрану тремя пальцами.

Как сделать скриншот на Android через приложение

В магазине приложений Google Play можно найти достаточно широкий ассортимент программ, которые позволяют не только делать снимки экрана, но и записывать видео, собирать снятые скриншоты в галереи или склеивать несколько изображений в одно. Здесь нет какого-то «лучшего» варианта: разные приложения предлагают слегка разный функционал, но мы собрали несколько самых популярных.

AZ Screen Recorder в основном предназначен для видеозаписи экрана смартфона, однако приложение также разрешает делать обычные снимки. Screenshot Touch располагает кнопку съемки прямо на панели уведомлений для быстрой съемки изображений одним нажатием. Screen Master поддерживает управление при помощи простых жестов и поддерживает сохранение веб-страниц в полном объеме. Mobizen Screen Recorder способен записывать видео на скорости 60 fps, что может пригодиться для съемки мобильных игр.