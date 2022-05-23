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1 час назад

Эксперт объяснил резкий рост импорта кнопочных телефонов в России

Семён Капранов
Эльдар Муртазинэксперт

Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал данные о резком росте объема импорта кнопочных телефонов в России, а также рассказал о преимуществах таких устройств по сравнению со смартфонами.

"Кнопка" едет к нам морем. В декабре 2021 года из Китая вывезли большое количество "кнопки", помятуя о проблемах прошлого года с логистикой. Когда логистика стала более-менее доступной перед китайским Новым годом, то есть в январе, тоже "выплюнули" в адрес российских компаний большое количество "кнопки". "Кнопка" не устаревает, она продается более-менее стабильно. Исходя из этого, дистрибьюторы заказали большие объемы, которые, собственно, пришли. Это оптовые поставки, они никак не описывают физический рынок, сколько россияне покупают кнопочных телефонов. Этот объем "кнопки" будет продаваться как минимум до конца года, а то и дольше. Да, будут новые поставки, какие-то модели будут продаваться хорошо, какие-то менее (удачно), но с точки зрения розничных продаж рынок "кнопки" падает, как и падал. Тут нет никаких изменений.

"Кнопка" имеет ряд преимуществ, которые отсутствуют у смартфонов. Первое преимущество - это очень невысокая стоимость. Если вам нужна именно самая доступная цена, то кнопочный телефон сегодня можно купить за 500 - 600 рублей. Ни один смартфон вы за эти деньги купить не можете. Второе, кнопочные телефоны в ряде B2B (бизнес для бизнеса - прим. ред.) направлений являются основными. Ими оснащают курьеров, водителей и так далее. То есть это запасная связь, которую предоставляют компании, такая корпоративная история, где цена тоже играет роль. Исходя из этого, рынок "кнопки" не может схлопнуться на сто процентов, всегда будут оставаться категории людей и компаний, которым кнопочные телефоны интересны именно по соотношению характеристик: время работы от одной зарядки, стоимость... Ну и не надо забывать о том, что у нас есть криминал, который пользуется одноразовыми телефонами. По сути это один-два звонка, а дальше телефон выбрасывается. Если это будут смартфоны, то это будет крайне дорого, поэтому "кнопка" для них, это тоже выход.
Эльдар Муртазин
Эльдар МуртазинВедущий аналитик Mobile Research Group

Ранее РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group сообщило о росте импорта кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 3,5 млн устройств. При этом поставки смартфонов уменьшились на 14%, до 6,8 млн штук.

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