Главный аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин в разговоре с «Рамблером» прокомментировал данные о резком росте объема импорта кнопочных телефонов в России , а также рассказал о преимуществах таких устройств по сравнению со смартфонами.

Ранее РБК со ссылкой на отчет аналитического центра GS Group сообщило о росте импорта кнопочных телефонов в Россию в первом квартале 2022 года на 43% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года - до 3,5 млн устройств. При этом поставки смартфонов уменьшились на 14%, до 6,8 млн штук.