В России нашли неизвестное науке растение

В природном парке Маркотх Краснодарского края ученые обнаружили новый вид растений. Открытие уже признали на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского географического общества.
Как отмечается, вид нового растения не выделен из какого-либо ранее известного. Он не похож ни на какой из близких ему видов и стоит особняком, являясь при этом узколокальным эндемиком.
«Обнаружен новый вид растений из рода льнянка, ей дали название по месту произрастания - маркотхская, или Linaria markotchensis (Plantaginaceae). Открытие признано на международном уровне», - говорится в сообщении.
Маркотхская льнянка - миниатюрное растение с крошечными желтыми цветочками, его высота всего несколько сантиметров. Исследования проходили в экстремальных условиях, т.к. в местах, где оно растение очень крутые скалисто-осыпные склоны.
«Также были отобраны образцы для молекулярно-генетического анализа, специалист-генетик из Екатеринбурга Евгений Филиппов начал секвенирование ДНК образца, и уже имеются определенные результаты, позволяющие говорить об уникальности вида, скорее всего, он является реликтовым» - рассказал руководитель комиссии охраны и изучения природных экосистем Западного Кавказа Новороссийского местного отделения Русского географического общества Антон Попович.
Напомним, природный парк Маркотх находится на северных и южных склонах Главного Кавказского хребта. Это самая крупная особо охраняемая природная территория регионального значения. Парк занимает почти 66 тыс. га на площади 5 муниципалитетов и состоит из трех кластеров: Крымского, Шесхарисского и Геленджикского.