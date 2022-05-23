В России нашли неизвестное науке растение

В природном парке Маркотх Краснодарского края ученые обнаружили новый вид растений. Открытие уже признали на международном уровне. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Русского географического общества.

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Как отмечается, вид нового растения не выделен из какого-либо ранее известного. Он не похож ни на какой из близких ему видов и стоит особняком, являясь при этом узколокальным эндемиком.

«Обнаружен новый вид растений из рода льнянка, ей дали название по месту произрастания - маркотхская, или Linaria markotchensis (Plantaginaceae). Открытие признано на международном уровне», - говорится в сообщении.

Маркотхская льнянка - миниатюрное растение с крошечными желтыми цветочками, его высота всего несколько сантиметров. Исследования проходили в экстремальных условиях, т.к. в местах, где оно растение очень крутые скалисто-осыпные склоны.

«Также были отобраны образцы для молекулярно-генетического анализа, специалист-генетик из Екатеринбурга Евгений Филиппов начал секвенирование ДНК образца, и уже имеются определенные результаты, позволяющие говорить об уникальности вида, скорее всего, он является реликтовым» - рассказал руководитель комиссии охраны и изучения природных экосистем Западного Кавказа Новороссийского местного отделения Русского географического общества Антон Попович.