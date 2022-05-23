К Земле приближается астероид в два раза больше Бурдж-Халифа

828-метровый небоскрёб Бурдж-Халифа является самым высоким и самым многоэтажным зданием в мире. Но даже он меркнет в сравнении с астероидом, который должен пролететь мимо Земли на этой неделе.

Фото: ferra.ru ferra.ru

Речь идёт об объекте 7335 (1989 JA), диаметр которого составляет 1,8 км. Хотя NASA классифицировало астероид как «потенциально опасный», крайне маловероятно, что он представляет угрозу для нашей планеты. Он пролетает на расстоянии около 4 млн километров. Это почти в 10 раз больше среднего расстояния между Землёй и Луной.