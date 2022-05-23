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1 час назад

Xiaomi подтвердила партнерство с производителем камер Leica

Газета.Ruиещё 1

Xiaomi официально подтвердила долгосрочное стратегическое сотрудничество с немецким производителем камер Leica, сообщает портал XDA-Developers. Первый смартфон Xiaomi, разработанный совместно с Leica будет представлен в июле 2022 года.

Xiaomi подтвердила партнерство с производителем камер Leica
Фото: XiaomiXiaomi

В заявлении не было раскрыто какой-либо подробной информации, в том числе не было сказано, является ли это партнерство эксклюзивным. В пресс-релизе говорится, что запуск первого смартфона Xiaomi и Leica состоится в июле. При этом название модели не уточняется.

Этим смартфоном, по сообщениям многочисленных инсайдеров, станет фотофлагман Xiaomi 12 Ultra, который будет работать на базе нового чипсета Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Прежде многие китайские производители смартфонов объединялись с европейскими компаниями. Так, например, Huawei начала эту тенденцию в 2016 году со своим партнером Leica, OnePlus объединились с Hasselblad, а Vivo — с Zeiss.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что Xiaomi начала производство «бюджетных» флагманов серии 12T.

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