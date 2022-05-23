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53 минуты назад

Изучен механизм возникновения нарушения свертываемости крови при COVID-19

Lenta.ru

Ученые Линчепингского университета в Швеции изучили механизм возникновения нарушения свертываемости крови при коронавирусной инфекции. Результаты опубликованы в Journal of the American Chemical Society.

Изучен механизм возникновения нарушения свертываемости крови при COVID-19
Фото: ТАССТАСС

В ходе исследования специалисты создали компьютерное моделирование, в котором рассмотрели, как спайковый белок коронавируса продуцирует амилоид (неправильно свернутые белки, которые теряют свои свойства и образуют амилоидные бляшки). Три из семи изученных последовательностей показали потенциальную выработку амилоида. Дальнейшие эксперименты выявили, что при воздействии спайкового белка коронавируса на коагулянт фибрин он не разрушается плазмином, что приводит к проблемам со свертываемостью.

В феврале 2022 года врач-невролог сети клиник «Атлас» Игорь Мацокин порекомендовал переболевшим штаммом омикрон COVID-19 отказаться от употребления кофе, поскольку этот напиток способен привести к обезвоживанию и повышению свертываемости крови.

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