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1 час назад

Чернышенко поручил Минцифры разработать единые стандарты обеспечения связи для ДНР и ЛНР

Москва24иещё 3

Минцифры России поручено вместе с регионами, в частности, Ростовской, Курской и других областей, разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связи для территорий ДНР и ЛНР. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

Минцифры поручили разработать единые стандарты связи для Донбасса
Фото: ТАССТАСС

"Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса", – приводит ТАСС слова Чернышенко.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать санкции ВТО против России. Кабмин РФ должен проанализировать принятые в 2022 году санкции государств – участников Всемирной торговой организации (ВТО) против России. Кроме того, необходимо подготовить обновленную стратегию действий РФ в организации. Срок исполнения поручения – 1 июня.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи собрали 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Он также поблагодарил волонтеров и некоммерческие организации, отметив особую роль последних в точечной поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

Позже Евросоюз, США и некоторые другие страны ввели против России целый ряд санкций. Они затронули российских чиновников и бизнесменов, а также ряд отраслей экономики – от энергетики до банковского сектора.

Леонид Пасечник,Денис Пушилин,Дмитрий Чернышенко,Сергей Собянин,Владимир Путин,Правительство РФ,ЕС,ВТО,
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