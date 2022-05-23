Минцифры поручили разработать единые стандарты связи для Донбасса

Минцифры России поручено вместе с регионами, в частности, Ростовской, Курской и других областей, разработать единые стандарты цифровизации и обеспечения связи для территорий ДНР и ЛНР. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко.

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"Нужны типовые решения и требования. Прошу оперативно разработать и начать внедрение единых стандартов в области цифровизации и обеспечения связи для освобожденных территорий Донбасса", – приводит ТАСС слова Чернышенко.

Ранее Владимир Путин поручил проанализировать санкции ВТО против России. Кабмин РФ должен проанализировать принятые в 2022 году санкции государств – участников Всемирной торговой организации (ВТО) против России. Кроме того, необходимо подготовить обновленную стратегию действий РФ в организации. Срок исполнения поручения – 1 июня.

В конце апреля мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, что москвичи собрали 1,5 миллиона упаковок продуктов и товаров первой необходимости для беженцев из ДНР, ЛНР и с Украины. Он также поблагодарил волонтеров и некоммерческие организации, отметив особую роль последних в точечной поддержке людей, оказавшихся в трудной ситуации.

Ситуация осложнилась, когда в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины. О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.