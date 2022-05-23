Число заболевших оспой обезьян приблизилось к 100

Всемирная организация здравоохранения сообщает о 92 подтвержденных случаях в разных странах мира. И нескольких десятках подозрений на инфекцию. Почему такие незначительные цифры вызывают тревогу и обсуждение?

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На сайте ВОЗ оспа обезьян не числится среди главных тем. На первом месте у организации по-прежнему стоит пандемия COVID-19 и критическая санитарная ситуация на Украине. Там не менее весьма необычным фактом в случае с оспой обезьян считается то, что заболевшие перед этим не посещали страны, в которых эта болезнь является эндемичной. Причины этого еще предстоит проанализировать. Уязвимость людей к ранее редко встречавшейся африканской разновидности оспы может быть связана с тем, что 40 лет назад были свернуты программы от оспы классической, считает врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис» Татьяна Когут:

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Татьяна Когут, врач-инфекционист телемедицинского сервиса «Доктис»: «Вирус же похож на вирус натуральной оспы структурно. Ситуация по росту заболеваемости где-то в начале нулевых годов уже начала происходить, но она происходила в эндемичных районах, то есть это вот как раз Африка. И вот есть такая версия, что рост заболеваемости связан с утратой поствакцинального иммунитета к оспе, потому что прививки перестали делать с 1980 года, когда объявили официально ликвидацию натуральной оспы на земном шаре. И, поскольку антитела работают перекрестно, они одновременно защищают и от оспы обезьян».

Возможно, что неожиданное распространение этой экзотической болезни связано с тем, что после пандемии и массовой вакцинации был снижен коллективный естественный иммунитет, предполагает научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик Виталий Зверев.

Виталий Зверев, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик: «Название «оспа обезьян» — это неправильное название, потому что на самом деле это оспа грызунов — земляных белок. До этого все вспышки очень быстро и легко купировались. Не очень понятно, почему вдруг вирус так разлетелся по миру. Но ничего страшного не происходит: никаких не будет эпидемий, связанных с оспой обезьян. Вообще, это достаточно легкое заболевание, хотя были зафиксированы смертельные случаи, но только людей с нарушенной иммунной системой. Сейчас у нас в мире достаточно много людей, у которых есть определенные нарушения после ковида, вакцинированных очень много — тоже влияет».

Сообщается, что среди заболевших повышенный процент мужчин-гомосексуалов. Это может быть связано со спецификой того, как вирус передается от человека к человеку. Говорит руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук Александр Чепурнов:

Александр Чепурнов, руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины Сибирского отделения Академии наук: «Это все-таки болезнь, которая достаточно плохо передается от человека к человеку. При длительном контакте инфицированная кровь, например, попадая на кожные покровы другого человека, может заразить, поскольку на коже человека и тем более на слизистой всегда есть микротравмы, через которые вирус и проникает. Примерно таким же путем, каким при половых контактах, на слизистую проникает вирус иммунодефицита человека. Но заразность невысокая, и поэтому в принципе особой тревоги нет. И, наверное, раньше не обратили бы внимания на такие вещи, но предыдущие два года высокого напряжения напугали людей».