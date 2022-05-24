Глава Pfizer: человечество в шаге от создания лекарства от рака

За последние годы учёные заметно продвинулись в вопросе лечения различных видов рака. На эту тему высказался и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.
По словам руководителя фармакологической компании, уже в ближайшем будущем наука создаст лекарство от рака.
Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих методах лечения, - Альберт Бурла.
При этом он уточнил, что относительно других заболеваний он уже не так оптимистичен. Но в случае рака учёные оказались крайне близки к цели.
Вместе с теме глава Pfizer отметил и успехи научного сообщества в вопросе борьбы с COVID-19. Он заявил, что если правильно использовать вакцины и методы лечения, то в мире не останется людей, умирающих от коронавируса.