Глава Pfizer: человечество в шаге от создания лекарства от рака

За последние годы учёные заметно продвинулись в вопросе лечения различных видов рака. На эту тему высказался и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

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По словам руководителя фармакологической компании, уже в ближайшем будущем наука создаст лекарство от рака.

Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих методах лечения, - Альберт Бурла.

При этом он уточнил, что относительно других заболеваний он уже не так оптимистичен. Но в случае рака учёные оказались крайне близки к цели.