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54 минуты назад

Глава Pfizer: человечество в шаге от создания лекарства от рака

Ferra.ruиещё 2

За последние годы учёные заметно продвинулись в вопросе лечения различных видов рака. На эту тему высказался и генеральный директор Pfizer Альберт Бурла.

Глава Pfizer: Человечество в шаге от создания лекарства от рака
Фото: Ferra.ruFerra.ru

По словам руководителя фармакологической компании, уже в ближайшем будущем наука создаст лекарство от рака.

Наука в области рака достигла зрелости, и в ближайшие годы мы увидим значительные улучшения в существующих методах лечения, - Альберт Бурла.

При этом он уточнил, что относительно других заболеваний он уже не так оптимистичен. Но в случае рака учёные оказались крайне близки к цели.

Вместе с теме глава Pfizer отметил и успехи научного сообщества в вопросе борьбы с COVID-19. Он заявил, что если правильно использовать вакцины и методы лечения, то в мире не останется людей, умирающих от коронавируса.

Наука и техника,Телевидение,Pfizer,
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