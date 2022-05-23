Анонсирован первый в мире смартфон с камерой на 200 мегапикселей

Компания Motorola подтвердила, что планирует представить первый в мире смартфон с 200-мегапиксельной камерой. Об этом сообщает "Газета.ру".

Фото: motorola.com motorola.com

По информации инсайдером, смартфон будет оснащен сенсором HP1 от Samsung. Помимо основного фотомодуля новинку оснастят верхширокоугольной камерой на 50 мегапикселей и телеобъективом на 12 мегапикселей, а также фронтальной камерой с датчиком на 60 мегапикселей.

Предварительно сообщается, что смартфон будет поставляться с 6,67-дюймовым OLED-дисплеем с частотой обновления изображения 144 герц. За производительность новинки отвечает чип Snapdragon 8 Plus Gen 1.

В Motorola не уточнили, как будет называться разработка, однако инсайдеры сообщают о названии Motorola Frontier. Презентация мобильного устройства ожидается в июле текущего года.