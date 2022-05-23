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3 часа назад

Apple ограничит производство техники в Китае

Lenta.ruиещё 2

Apple заявила нескольким поставщикам из Китая, что собирается увеличить производство техники за пределами региона из-за проблем. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Apple ограничит производство техники в Китае
Фото:  Zhiyue / Unsplash Zhiyue / Unsplash

Журналисты WSJ ссылаются на информированные источники, согласно которым Apple не устраивают строгие ограничения, введенные властями Китая на фоне новых вспышек COVID-19. Кроме того, Apple — как и многие другие западные компании в регионе — намерена дистанцироваться от Китая из-за разногласий между Вашингтоном и Пекином.

Как уточнили инсайдеры, после того как американская компания ограничит выпуск техники в Китае, Apple может нарастить производство в других азиатских странах — Индии и Вьетнаме. Китай давно является основным производственным регионом Apple, где выпускают более 90 процентов гаджетов корпорации из США.

Представитель Apple, к которому обратились авторы WSJ, отказался от комментариев. Журналисты напомнили о словах руководителя компании Тима Кука в апреле, который заявил, что Apple производит свою продукцию во многих мировых регионах и продолжает заниматься оптимизацией.

В конце апреля Apple предупредила инвесторов об ограничении поставок устройств в будущем квартале. В компании отметили, что Apple может пострадать от новых ограничений, связанных с COVID-19.

Наука и техника,Тим Кук,Apple,
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