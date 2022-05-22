YouTube удалил более 9000 каналов, связанных с ситуацией на Украине

Видеохостинг YouTube удалил более 70 000 видеороликов и 9000 каналов, связанных с ситуацией на Украине , за нарушение правил в отношении контента. Удаляли в том числе ролики, в которых действия России называли «освободительной миссией».

С момента начала конфликта в феврале YouTube заблокировал многие пророссийские каналы, в том числе канал Владимира Соловьёва . Каналам, связанным с министерствами обороны и иностранных дел России, в последние месяцы также запрещалось загружать видео.

Как пояснил директор по продуктам Youtube Нил Мохан (Neal Mohan), у компании есть политика в отношении крупных насильственных событий. Её и использовали, чтобы предпринять «беспрецедентные действия». «Первая и, вероятно, самая главная обязанность — сделать так, чтобы люди, которые ищут информацию об этом событии, могли получить точную, качественную и достоверную информацию на YouTube», — добавил Мохан. Он также признал, что большая часть удалённых роликов представляла версию Кремля о происходящем.