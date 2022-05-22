Ученые выяснили, как глобальное потепление влияет на сон

Ученые сообщили, что повышение температуры окружающей среды из-за антропогенного глобального потепления негативно влияет на сон людей во всем мире и способно уменьшить его. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале One Earth.

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Специалисты проанализировали данные, собранные с браслетов для отслеживания сна более чем 47 тысяч взрослых в 68 странах, охватывающих все континенты, кроме Антарктиды.

Согласно выводам исследователей, к 2099 году температура воздуха, находящаяся чуть выше порога оптимума, может привести к снижению продолжительности сна на 50-58 часов на человека в год. При этом влияние температуры на качество сна значительно больше у жителей стран с низким уровнем дохода, а также у пожилых людей и женщин.