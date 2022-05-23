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33 минуты назад

Ученые из Канады создали сверхпрочный материал из древесины

Vse42.ruиещё 1

Эксперты из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, разработали сверхпрочный материал на основе химической переработки древесных отходов.

Ученые из Канады создали сверхпрочный материал из древесины
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам специалистов, материал создается посредством растворения клейкого компонента внутри стенок клеток растений и добычи нанофибриллов целлюлозы. Кроме того, разработка осуществляется при использовании диметилацетамида (растворитель) и хлорида лития, передает New Scientist.

Ученые пояснили, что в результате получают упрочненный материал в сравнении с исходным.

– <...> мы используем характерные свойства целлюлозы, которая представляет собой материал, где в структуре очень сильно проявляется так называемая водородная связь, – рассказали эксперты.

Они добавили, что такая обработанная древесина может долго использоваться, если периодически покрывать ее специальным раствором. Об этом пишет inforeactor.ru.

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