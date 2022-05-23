Ученые из Канады создали сверхпрочный материал из древесины

Эксперты из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, разработали сверхпрочный материал на основе химической переработки древесных отходов.

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По словам специалистов, материал создается посредством растворения клейкого компонента внутри стенок клеток растений и добычи нанофибриллов целлюлозы. Кроме того, разработка осуществляется при использовании диметилацетамида (растворитель) и хлорида лития, передает New Scientist.

Ученые пояснили, что в результате получают упрочненный материал в сравнении с исходным.

– <...> мы используем характерные свойства целлюлозы, которая представляет собой материал, где в структуре очень сильно проявляется так называемая водородная связь, – рассказали эксперты.