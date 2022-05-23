Ученые из Канады создали сверхпрочный материал из древесины

Эксперты из Университета Британской Колумбии в Ванкувере, Канада, разработали сверхпрочный материал на основе химической переработки древесных отходов.
По словам специалистов, материал создается посредством растворения клейкого компонента внутри стенок клеток растений и добычи нанофибриллов целлюлозы. Кроме того, разработка осуществляется при использовании диметилацетамида (растворитель) и хлорида лития, передает New Scientist.
Ученые пояснили, что в результате получают упрочненный материал в сравнении с исходным.
– <...> мы используем характерные свойства целлюлозы, которая представляет собой материал, где в структуре очень сильно проявляется так называемая водородная связь, – рассказали эксперты.
Они добавили, что такая обработанная древесина может долго использоваться, если периодически покрывать ее специальным раствором. Об этом пишет inforeactor.ru.