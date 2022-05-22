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55 минут назад

Ученые: Глобальное потепление сократит сон людей

Мир24

Изменение климата может сократить сон людей, говорится в статье в One Earth.

Ученые: Глобальное потепление сократит сон людей
Фото: ReutersReuters

Как отметили ученые, проведенное исследование доказало, что температуры выше среднего нарушают человеческий сон.

«Мы показываем, что это происходит в первую очередь за счет задержки засыпания и более раннего пробуждения в жаркую погоду», – сообщил Келтон Майнор из Копенгагенского университета.

Для исследования ученые использовали анонимные глобальные данные, которые были собраны с браслетов для отслеживания сна. Всего было обработано 7 миллиона записей о ночном сне 47 тысяч взрослых людей в 68 государствах на разных континентах.

Ученые пришли к выводу, что в очень теплые ночи, когда наблюдается температура на уровне выше 30 градусов, сон в среднем сокращается на 14 минут. Также вероятность получить меньше семи часов сна увеличивается с повышением температуры. В неразвитых странах влияние температуры было более значительным, вероятно, в связи с отсутствием кондиционеров.

Как утверждают специалисты, к 2099 году рост глобальной температуры может привести к снижению годовой продолжительности сна человека на 50-58 часов.

Ранее кардиолог Владимир Подхомутников рассказал, что со временем бессонница вызывает снижение работоспособности, проблемы с памятью и концентрацией внимания, накапливается усталость. Это, по словам врача, может привести к тревожному или депрессивному состоянию и психосоматическим заболеваниям.

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