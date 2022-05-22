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52 минуты назад

Маск допустил, что покупка Twitter приблизит его смерть

Секрет Фирмыиещё 1

Американский миллиардер Илон Маск предположил, что начнёт получать ещё больше угроз после покупки компании Twitter. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Маск допустил, что владение Twitter не увеличит продолжительность его жизни. Ранее бизнесмен решил приостановить покупку соцсети, ожидая результатов проверки доли фейковых аккаунтов.

Маск допустил, что покупка Twitter приблизит его смерть
Фото: аррарр

Пользователи Twitter забеспокоились о безопасности миллиардера, после того как бортпроводница SpaceX обвинила Маска в сексуальных домогательствах. Подписчики стали просить бизнесмена нанять больше охранников. Предприниматель согласился с их опасениями.

«Правда, владение Twitter, вероятно, не увеличит мою продолжительность жизни», — написал он.

20 мая девушка, которая работала бортпроводницей в парке корпоративных реактивных самолётов SpaceX, объявила о том, что в 2016 году Маск якобы приставал к ней. По её словам, миллиардер показал ей половой орган, потрогал её ногу без согласия и предложил подарить лошадь в обмен на эротический массаж. Девушка заявила, что отказала ему, и после этого на работе начались проблемы. Когда стюардесса пригрозила судом, SpaceX выплатила ей компенсацию в $250 000.

Предприниматель отрицает все обвинения, призывая смотреть на них через политическую призму. Он полагает, что это затеяли власти, чтобы остановить «его борьбу за хорошее будущее и право каждого на свободу слова».

13 мая глава Tesla и SpaceX приостановил сделку по покупке Twitter — Маск ждёт результатов проверки, которая должна подтвердить, что среди учётных записей Twitter меньше 5% ботов и спам-аккаунтов. После этого заявления стоимость акций соцсети на премаркете упала на 20%.

19 мая гендиректор Twitter Параг Агравал и юридический директор Виджая Гадде заявили сотрудникам, что сделка не приостанавливается и переговоры по ней продолжаются.

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