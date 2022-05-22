Маск допустил, что покупка Twitter приблизит его смерть

Американский миллиардер Илон Маск предположил, что начнёт получать ещё больше угроз после покупки компании Twitter. Об этом он написал на своей странице в социальной сети. Маск допустил, что владение Twitter не увеличит продолжительность его жизни. Ранее бизнесмен решил приостановить покупку соцсети, ожидая результатов проверки доли фейковых аккаунтов.

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Пользователи Twitter забеспокоились о безопасности миллиардера, после того как бортпроводница SpaceX обвинила Маска в сексуальных домогательствах. Подписчики стали просить бизнесмена нанять больше охранников. Предприниматель согласился с их опасениями.

«Правда, владение Twitter, вероятно, не увеличит мою продолжительность жизни», — написал он.

20 мая девушка, которая работала бортпроводницей в парке корпоративных реактивных самолётов SpaceX, объявила о том, что в 2016 году Маск якобы приставал к ней. По её словам, миллиардер показал ей половой орган, потрогал её ногу без согласия и предложил подарить лошадь в обмен на эротический массаж. Девушка заявила, что отказала ему, и после этого на работе начались проблемы. Когда стюардесса пригрозила судом, SpaceX выплатила ей компенсацию в $250 000.

Предприниматель отрицает все обвинения, призывая смотреть на них через политическую призму. Он полагает, что это затеяли власти, чтобы остановить «его борьбу за хорошее будущее и право каждого на свободу слова».

13 мая глава Tesla и SpaceX приостановил сделку по покупке Twitter — Маск ждёт результатов проверки, которая должна подтвердить, что среди учётных записей Twitter меньше 5% ботов и спам-аккаунтов. После этого заявления стоимость акций соцсети на премаркете упала на 20%.