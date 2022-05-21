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14 минут назад

Билл Гейтс назвал самый удобный смартфон

Lenta.ruиещё 2

Основатель корпорации Microsoft Билл Гейтс заявил, что считает самым удобным смартфоном Samsung Galaxy Z Fold 3, которым сам и пользуется. Об этом сообщает новостной портал AndroidAuthority.

Билл Гейтс назвал самый удобный смартфон
Фото: ТАССТАСС

«У меня есть Android-смартфон — это Galaxy Z Fold 3. Я пробовал разные устройства. Такой экран заменяет мне и отличный портативный ПК, и телефон», — поделился Гейтс.

По данным портала, Samsung и Microsoft давно сотрудничают друг с другом — на смартфонах Samsung предустановлено много сервисов компании Гейтса. Помимо этого, сервис Your Phone, позволяющий синхронизировать смартфоны с Windows, также имеет некоторые эксклюзивные функции для телефонов Galaxy.

Ранее стало известно, что основатель корпорации Microsoft заразился коронавирусом. Он добавил, что вакцинирован и получил бустерную дозу вакцины. Гейтс подчеркнул, что основанный им фонд Gates Foundation продолжит работу с партнерами и сделает все возможное, чтобы миру никогда больше не пришлось столкнуться с пандемией.

Наука и техника,Билл Гейтс,Microsoft,
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