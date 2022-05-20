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42 минуты назад

Создан видеорегистратор для велосипеда

Lenta.ru

Garmin выпустила радар с функцией видеорегистратора для велосипедистов. Об этом сообщает издание Gizmodo.

Создан видеорегистратор для велосипеда
Фото: Garmin / YouTubeGarmin / YouTube

Журналисты назвали Varia RCT715 первым устройством, которое совмещает в себе видеорегистратор и радар. Девайс крепится на подседельном штыре — во время движения гаджет записывает видео со встроенной камеры. По словам представителей компании, устройство поможет установить виновного при ДТП — например, в случае наезда на велосипедиста сзади.

Также аппарат постоянно сканирует пространство за спиной велосипедиста на наличие помех — автомобилей и других водителей двухколесного транспорта. Во время приближения машин сзади устройство предупредит велосипедиста через компьютер, установленный на руле, что позволит не создавать помеху попутному транспорту. «Обращенные назад видеорегистраторы для велосипедов — не новая идея, но Varia RCT715 работает как единое решение "все в одном" наряду с радаром для обнаружения приближающихся опасностей», — отметили авторы.

Радар-видеорегистратор оценен в 400 долларов или около 25 тысяч рублей. «Наличие видеозаписи, доказывающей, что вы невиновны, несомненно, обрадует, что вы потратили деньги на обновление», — прокомментировали высокую стоимость девайса журналисты.

Ранее автоэксперт Вячеслав Субботин перечислил предметы, необходимые в автопутешествии. Среди прочих специалист назвал запчасти, радар, видеорегистратор.

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