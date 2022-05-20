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1 час назад

При смерти сородича слоны пытаются его "оживить"

Ferra.ru

Редкие формы поведения животных - например, то, как они реагируют на смерть члена вида - бывает трудно задокументировать, поэтому исследователи, изучающие азиатских слонов, использовали неожиданный ресурс, чтобы узнать, как животные реагируют на смерть: YouTube.

При смерти сородича слоны пытаются его "оживить"
Фото: Ferra.ruFerra.ru

Исследователи обратились к видеороликам, загруженным на YouTube. Несмотря на то, что они не являются обычными научными наблюдениями, они, тем не менее, запечатлели реакцию азиатских слонов на смерть, что позволило исследователям определить несколько видов поведения, связанных со смертью, известных как танатологические реакции.

Из 58 видеороликов, которые были связаны с поисковыми фразами, они нашли 39 видео, демонстрирующих 24 случая танатологической реакции.

“Наиболее часто наблюдаемые танатологические реакции включали изменение позы, охрану/сохранение бдительности, прикосновения, исследование туши, эпимелетическое поведение и вокализации”, - пишут исследователи в своем исследовании.

Из 12 видеороликов на YouTube, где они наблюдали мертвых детенышей, "переноска мертвого детеныша" наблюдалась у взрослых женщин-респондентов в четырех. Самку обычно сопровождал другой член стада. В одном случае самка слона проявила агрессию по отношению к подростку, пытавшемуся подойти к мертвой туше.

По словам исследователей, такое поведение может свидетельствовать о том, что слонихи скорбят о потере своего детеныша

Также часто наблюдались изменения позы, а в 19 случаях - "исследовательские реакции", например, обнюхивание мертвого слона. В 10 из 25 записей слоны проявляли эпимелетические или "поддерживающие" реакции, например, пытались поднять, поддержать или потянуть мертвого слона. В двух случаях молодые слоны использовали свои бивни, чтобы осторожно подтолкнуть мертвое тело.

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