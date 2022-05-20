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12 минут назад

В iPhone найдена новая критическая ошибка

Газета.Ru

В iPhone найдена новая ошибка, которая касается электронной eSIM и ломает приложения FaceTime и iMessage, об этом сообщил новостной портал 9to5Mac.

В iPhone найдена новая критическая ошибка
Фото: PexelsPexels

eSIM — это специальный чип, встроенный в материнскую плату iPhone, который может выполнять функцию классической SIM-карты. Наличие eSIM в смартфоне делает необязательным использованием той самой классической SIM-карты.

Он установлен в iPhone XR и XS и более поздних моделях смартфона.

Сообщается, что некоторые пользователи столкнулись с неполадками в работе чипсета. Из-за нее в приложениях iMessage и FaceTime происходит деактивация номера телефона устройства. При этом повторно активировать их нельзя.

По словам пользователей, в сервисном центре Apple не могут устранить проблемы и единственное решение – это покупка новой физической SIM-карты у операторов.

По данным портала, ошибка возникает после установки обновления iOS 15.4.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала о том, что Илон Маск высмеял компанию Apple в связи с решением компании о дальнейшей отсрочке возвращения сотрудников в штаб-квартиру в Купертино.

Наука и техника,Илон Маск,Apple,
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