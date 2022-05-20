Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 представят 24 мая

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 c увеличенным дисплеем будет представлен 24 мая. Как сообщает Overlockers, это следует из анонса компании в Weibo.

Фото: Weibo Weibo

Новый гаджет имеет такой же дизайн, как у его предшественников, обладая вытянутой овальной формой. Размер дисплея увеличен с 1,56 дюйма (у Mi Band 6) до 1,62 дюйма. Это позволяет сделать площадь обзора больше на 25%. В устройстве по-прежнему используется технология AMOLED. Большая диагональ положительно отразится на удобочитаемости и позволит разместить больше виджетов.

Из тизеров известно, что Xiaomi Mi Band 7 будет поддерживать NFC. Среди измеряемых параметров — частота сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом. Установленные на гаджете приложения позволяют отслеживать статистику тренировок, погоду, настраивать уведомления и управлять музыкой.