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9 минут назад

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 представят 24 мая

Мария Иванова

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 c увеличенным дисплеем будет представлен 24 мая. Как сообщает Overlockers, это следует из анонса компании в Weibo.

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 7 представят 24 мая
Фото: WeiboWeibo

Новый гаджет имеет такой же дизайн, как у его предшественников, обладая вытянутой овальной формой. Размер дисплея увеличен с 1,56 дюйма (у Mi Band 6) до 1,62 дюйма. Это позволяет сделать площадь обзора больше на 25%. В устройстве по-прежнему используется технология AMOLED. Большая диагональ положительно отразится на удобочитаемости и позволит разместить больше виджетов.

Из тизеров известно, что Xiaomi Mi Band 7 будет поддерживать NFC. Среди измеряемых параметров — частота сердечных сокращений и насыщенность крови кислородом. Установленные на гаджете приложения позволяют отслеживать статистику тренировок, погоду, настраивать уведомления и управлять музыкой.

Xiaomi Mi Band 7 с поддержкой NFC уже был замечен на одной из торговых площадок, где его предложили приобрести за 269 юаней (около 40 долларов).

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