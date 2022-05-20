Назван ранний симптом оспы обезьян

Высыпания на коже могут быть симптомом оспы обезьян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного медицинского консультанта британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

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Хопкинс призвала обращать внимание на любые необычные высыпания и повреждения на коже, так как они могут оказаться ранним симптомом оспы обезьян.

При первых подозрениях на наличие заболевания следует обращаться к врачу и избегать тесных контактов с другими людьми – вирус передается от человека к человеку.

Напомним, оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Протекает обычно легко, но есть и летальные случаи, их число колеблется в пределах 10%.

Среди симптомов выделяется общая интоксикация организма, лихорадка, сыпь, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов. Болезнь распространена в Африке, где ей заражаются в основном дети.

За последнее время вирус был обнаружен как минимум в 10 странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.