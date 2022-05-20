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41 минуту назад

Назван ранний симптом оспы обезьян

Вероника Полынина

Высыпания на коже могут быть симптомом оспы обезьян, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главного медицинского консультанта британского Агентства по здравоохранению (UKHSA) Сьюзан Хопкинс.

Назван ранний симптом оспы обезьян
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Хопкинс призвала обращать внимание на любые необычные высыпания и повреждения на коже, так как они могут оказаться ранним симптомом оспы обезьян.

При первых подозрениях на наличие заболевания следует обращаться к врачу и избегать тесных контактов с другими людьми – вирус передается от человека к человеку.

Напомним, оспа обезьян - редкая вирусная инфекция, передается через прямой физический контакт и воздушно-капельным путем. Протекает обычно легко, но есть и летальные случаи, их число колеблется в пределах 10%.

Среди симптомов выделяется общая интоксикация организма, лихорадка, сыпь, мышечные боли, увеличение лимфатических узлов. Болезнь распространена в Африке, где ей заражаются в основном дети.

За последнее время вирус был обнаружен как минимум в 10 странах, в том числе Великобритании, Швеции, Италии, Франции, Австралии и Канаде.

Вирусолог рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19

20 мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила, что созывает чрезвычайную встречу экспертов для обсуждения вспышки болезни.

Наука и техника,ВОЗ,
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