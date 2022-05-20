В Калининградской области появится гигафабрика как у Tesla

Как сообщает «Коммерсантъ», корпорация «Росатом» планирует построить в Калининградской области крупный завод по производству литий-ионных батарей, в том числе для электромобилей отечественной сборки. Строительными работами займется «Рэнера» — дочерняя компания «Росатома».
Максимальная мощность будущего предприятия должна достичь 14 ГВт/ч, но на первом этапе развития фабрики показатель ожидается значительно меньше — всего 4 ГВт/ч. Общий объем инвестиций, который будет вложен в проект на протяжении 2022-2025 года, составит порядка 26,35 млрд рублей. Большая часть этих средств (17 млрд) будет привлечена на кредитной основе. Недостающие финансы предоставит «Росатом» и некий «второй акционер» при поддержке субсидий из бюджета Калининградской области.
По словам представителей «Рэнеры», на данный момент фабрика пребывает на стадии проектировки. Официальный запуск первой линии производства назначен на осень 2025 года