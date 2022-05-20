В Калининградской области появится гигафабрика как у Tesla

Как сообщает «Коммерсантъ» , корпорация «Росатом» планирует построить в Калининградской области крупный завод по производству литий-ионных батарей, в том числе для электромобилей отечественной сборки. Строительными работами займется «Рэнера» — дочерняя компания «Росатома».

Максимальная мощность будущего предприятия должна достичь 14 ГВт/ч, но на первом этапе развития фабрики показатель ожидается значительно меньше — всего 4 ГВт/ч. Общий объем инвестиций, который будет вложен в проект на протяжении 2022-2025 года, составит порядка 26,35 млрд рублей. Большая часть этих средств (17 млрд) будет привлечена на кредитной основе. Недостающие финансы предоставит «Росатом» и некий «второй акционер» при поддержке субсидий из бюджета Калининградской области.