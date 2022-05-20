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14 минут назад

В Калининградской области появится гигафабрика как у Tesla

Мария Иванова

Как сообщает «Коммерсантъ», корпорация «Росатом» планирует построить в Калининградской области крупный завод по производству литий-ионных батарей, в том числе для электромобилей отечественной сборки. Строительными работами займется «Рэнера» — дочерняя компания «Росатома».

В Калининградской области появится гигафабрика как у Tesla
Фото: TeslaTesla

Максимальная мощность будущего предприятия должна достичь 14 ГВт/ч, но на первом этапе развития фабрики показатель ожидается значительно меньше — всего 4 ГВт/ч. Общий объем инвестиций, который будет вложен в проект на протяжении 2022-2025 года, составит порядка 26,35 млрд рублей. Большая часть этих средств (17 млрд) будет привлечена на кредитной основе. Недостающие финансы предоставит «Росатом» и некий «второй акционер» при поддержке субсидий из бюджета Калининградской области.

По словам представителей «Рэнеры», на данный момент фабрика пребывает на стадии проектировки. Официальный запуск первой линии производства назначен на осень 2025 года

Наука и техника,Коммерсант,Росатом,
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