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12 минут назад

Путин заявил о скоординированности кибератак из разных стран против России

RT на русском

Российский президент Владимир Путин заявил, что проводимые против России кибератаки из разных стран чётко скоординированы.

Путин заявил о скоординированности кибератак из разных стран против России
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Как отмечают специалисты, эксперты, хакерам-одиночкам это, конечно же, не под силу. Атаки наносятся из разных государств, и при этом они чётко скоординированы», — сказал Путин на заседании Совета безопасности.

По его словам, данные атаки по сути являются действиями государственных структур.

Он добавил, что в армии некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска.

Ранее официальный представитель российского МИД Мария Захарова отметила, что страна сталкивается с беспрецедентными информационными атаками со стороны Запада, целью которых является дезинформация мировой общественности.

Российский министр иностранных дел Сергей Лавров заявил, что МИД России будет прилагать все усилия для укрепления информационной безопасности работы ведомства.

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