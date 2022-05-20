Что случится, когда взорвется Бетельгейзе — самая яркая звезда

Последние несколько лет все чаще можно увидеть сообщения о том, что звезда Бетельгейзе вот-вот взорвется. Этот сверхкрасный гигант уже многие столетия вызывает интерес астрономов, которые ждут важнейшего события за всю историю изучения космоса — появления сверхновой вблизи нашей планеты. Но что же все-таки произойдет, когда Бетельгейзе взорвется? Рассказываем обо всем в двух словах.

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Что такое Бетельгейзе

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Бетельгейзе — самая яркая звезда созвездия Ориона, также известная как «альфа Ориона». Она считается одной из ярчайших звезд, которые можно заметить при наблюдении с поверхности Земли: о Бетельгейзе рассуждали даже астрономы древности, еще не располагавшие телескопами. Уже тогда звездочетов завораживало ее красное сияние, но показания исследователей тех времен расходятся. Более ранние наблюдения говорили о желтоватом свете, тогда как более поздние — об алом. К тому же, яркость звезды периодически менялась: иногда она угасала, но затем вновь разгоралась.

Хоть как-то объяснить этот феномен ученые смогли лишь относительно недавно, когда современное оборудование показало, что Бетельгейзе — сверхкрасный гигант. Несмотря на сравнительно малый возраст (не больше 10 млн лет), звезда катастрофически быстро расщепляет собственное топливо, поэтому она уже достигла финальной стадии жизненного цикла. Вскоре светило должно взорваться, после чего на ее месте образуется либо маленькая нейтронная звезда, либо черная дыра.

Когда взорвется Бетельгейзе

До недавних пор исследователи полагали, что совсем скоро. За промежуток наблюдений от 1993 до 2009 года радиус звезды сократился на 15%, что в теории могло быть признаком скорой гибели небесного тела — конспирологи считали это наглядным подтверждением пророчества о конце света согласно календарю майя. А два года назад астрономы зафиксировали рекордное снижение яркости Бетельгейзе… Но показатели восстановились всего несколько месяцев спустя. Красный сверхгигант так и не взорвался.

Сейчас ученые считают, что аномалию можно объяснить несколькими теориями. Первая гласит, что потускнение Бетельгейзе вызвано большим холодным пятном на поверхности звезды: из-за конвекции температура отдельных зон красных сверхгигантов может различаться. Вторая утверждает, что причиной стало облако космической пыли, которое ненадолго заслонило свет звезды от наблюдательной аппаратуры. Иными словами, конец света пока откладывается. Согласно прогнозам, взрыв Бетельгейзе состоится в ближайшее время, но далеко не на днях — только через тысячи или десятки тысяч лет. Хотя даже в этом случае Земле вряд ли что-то угрожает.

Что произойдет, когда взорвется Бетельгейзе

Астрономы со всего мира горячо заинтересованы судьбой Бетельгейзе по одной простой причине: раньше научное сообщество никогда не получало возможность изучить процесс появления сверхновой звезды в пределах нашей галактики. Последний подобный случай был задокументирован в1604 году, но тогдашние исследователи не владели высокотехнологичной аппаратурой, да и расстояние до точки взрыва было гораздо больше — 13 000 световых лет. Созвездие Ориона, в свою очередь, находится на расстоянии 700 световых лет от Солнечной системы — по астрономическим масштабам это все равно что рассматривать фейерверк через микроскоп.

Более того, вне зависимости от результата взрыва исследователи получат бесценные данные: прежде они могли лишь строить гипотезы насчет того, что происходит после рождения сверхновой. Нейтронные звезды и черны дыры представляют огромный интерес для науки — так как после взрыва на месте Бетельгейзе образуется одно из двух, ученые в любом случае не останутся с пустыми руками.