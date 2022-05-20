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1 час назад

Блогер Артемий Лебедев назвал покупку робота-пылесоса "самой большой тупостью на свете"

Газета.Ru

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев заявил, что покупка робота-пылесоса - "самая большая тупость на свете". Об этом он написал в личном Telegram-канале.

Артемий Лебедев назвал самый бесполезный гаджет в домах россиян
Фото: ТАССТАСС

"Куча людей понапокупали себе это говно, после чего засели молча на дно", - отметил блогер.

Среди недостатков устройства дизайнер отметил плохое качество уборки, быструю разрядку и громкий шум при работе. По словам Лебедева, россиянам, которые купили подобный бесполезный гаджет к себе домой, стыдно признать, что большая сумма денег потрачена впустую.

"Каждый покупатель поигрался три дня и спрятал на антресоль", - добавил он.

Ранее "Газета.Ru" писала о том, как развивалась отрасль робототехники для дома и почему люди пока не смогли "приручить" электронных помощников. В декабре 2021 года Артемий Лебедев провел прямой эфир, на котором его несколько раз отхлестала механическая рука. Дизайнер получал пощечины от своих поклонников, когда те делали пожертвование в размере 10 тыс. руб.

Наука и техника,Артемий Лебедев,
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