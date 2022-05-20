Как работает счетчик Гейгера и почему он трещит

При слове «радиация» первая ассоциация, которая приходит на ум — это тот самый звук. Беспорядочный треск счетчика Гейгера, громче всяких цифр намекающий на опасность. Но как вообще появился столь важный в наше время прибор? И почему он издает такой странный звук? Рассказываем обо всем в двух словах.

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Что такое счетчик Гейгера

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Счетчик Гейгера — незаменимый компонент большинства приборов, предназначенных для измерения радиационного фона. Его идея возникла еще больше ста лет назад благодаря работе немецкого физика Ханса Гейгера. Совместно с британцем Эрнестом Резерфордом он создал датчик, способный засекать радиоактивные альфа-частицы — впоследствии это открытие помогло Резерфорду прослыть отцом ядерной физики и получить Нобелевскую премию. Однако счетчик Гейгера в том виде, в котором он существует сейчас, появился только двадцать лет спустя, когда физик получил должность преподавателя в Кильском университете Германии и усовершенствовал свой прибор. Иногда его также называют счетчиком Гейгера-Мюллера, так как значительный вклад в дизайн устройства внес Вальтер Мюллер — ученик Гейгера.

Как работает счетчик Гейгера

Принцип работы счетчика Гейгера построен на ионизации. По факту, датчик состоит всего из нескольких компонентов: металлического цилиндра-конденсатора, куда под низким давлением закачивается благородный газ (чаще всего — аргон или неон), и пары электродов, на которые подается высокое напряжение. Когда через наполненную газом полость проходят заряженные радиоактивные частицы, между электродами создается электрический ток — именно из-за этого счетчики Гейгера характерно трещат, обнаружив радиацию. А если измерить электричество внутри цилиндра, то можно сделать выводы об интенсивности излучения и получить другую полезную информацию: эти расчеты берет на себя дополнительная электроника, которой оснащен почти каждый дозиметр.

Где можно счетчик и какой лучше выбрать