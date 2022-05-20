В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+18° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
34 минуты назад

Ученые: Объятия с возлюбленным снижают уровень гормона стресса у женщин

Мир24

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что у женщин, которые перед стрессовой ситуацией обнимали своего возлюбленного, наблюдался пониженный уровень кортизола (гормона стресса), чем у других представительниц из контрольной группы. О работе сотрудников Рурского университета говорится в статье, опубликованной в издании PLOS One.

Ученые доказали пользу объятий
Фото: DepositphotosDepositphotos

Как отмечается, психологи задались целью изучить краткосрочные романтические объятия как одну из наиболее распространенных форм социального взаимодействия. Кроме того, их интересовало, как эти действия влияют на физиологию человека.

«Женщины, обнимавшие своего партнера до стрессового события, показали снижение реакции кортизола по сравнению с контрольной группой, где никаких объятий не было», – говорится в статье.

Примечательно, что в ходе эксперимента, проведенного у представителей сильного пола, ученые никаких изменений не зафиксировали.

По мнению специалистов, краткосрочные объятия возлюбленного перед медобследованием, экзаменом или собеседованием на работе поможет представительницам прекрасного пола перенести неприятное событие легче.

Ранее британские ученые провели исследование и выяснили, что объятия являются эффективным средством против бессонницы.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители