Ученые доказали пользу объятий

Немецкие ученые провели исследование и выяснили, что у женщин, которые перед стрессовой ситуацией обнимали своего возлюбленного, наблюдался пониженный уровень кортизола (гормона стресса), чем у других представительниц из контрольной группы. О работе сотрудников Рурского университета говорится в статье, опубликованной в издании PLOS One.

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Как отмечается, психологи задались целью изучить краткосрочные романтические объятия как одну из наиболее распространенных форм социального взаимодействия. Кроме того, их интересовало, как эти действия влияют на физиологию человека.

«Женщины, обнимавшие своего партнера до стрессового события, показали снижение реакции кортизола по сравнению с контрольной группой, где никаких объятий не было», – говорится в статье.

Примечательно, что в ходе эксперимента, проведенного у представителей сильного пола, ученые никаких изменений не зафиксировали.

По мнению специалистов, краткосрочные объятия возлюбленного перед медобследованием, экзаменом или собеседованием на работе поможет представительницам прекрасного пола перенести неприятное событие легче.