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1 час назад

Канадский министр Шампань: страна запрещает использование продукции Huawei и ZTE

Газета.Ruиещё 1

Министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает РИА "Новости".

В Канаде забанили продукцию Huawei и ZTE
Фото: ReutersReuters

"Правительство Канады обеспечивает долгосрочную безопасность нашей телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках этого плана правительство запрещает включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы страны", — говорится в заявлении министра.

По словам Шампаня, решение властей Канады о запрете использования продукции китайских компаний на территории страны было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады. В публикации отмечается, что компаниям, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, предписано его удалить.

Ранее стало известно, что против китайской компании Huawei могут ввести новые санкции за расширение сотрудничества с Российской Федерацией.

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