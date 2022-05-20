В Канаде забанили продукцию Huawei и ZTE

Министр по делам инноваций, науки и промышленности Канады Франсуа-Филипп Шампань заявил, что страна запрещает использование в стране продукции и услуг китайских телекоммуникационных компаний Huawei и ZTE. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Правительство Канады обеспечивает долгосрочную безопасность нашей телекоммуникационной инфраструктуры. В рамках этого плана правительство запрещает включение продуктов и услуг Huawei и ZTE в телекоммуникационные системы страны", — говорится в заявлении министра.

По словам Шампаня, решение властей Канады о запрете использования продукции китайских компаний на территории страны было принято после тщательного изучения независимыми агентствами по вопросам безопасности и консультаций с ближайшими союзниками Канады. В публикации отмечается, что компаниям, которые уже используют оборудование Huawei и ZTE, предписано его удалить.