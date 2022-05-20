Археологи сообщили о необычной находке около Стоунхенджа

В фекалиях людей, живших неподалеку от Стоунхенджа в эпоху неолита, найдены кишечные паразиты. Статья об этом опубликована в Parasitology.

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Поселение Даррингтон-Уоллс находилось в 2,8 километрах от Стоунхенджа в период около 2500 года до нашей эры. Строительство существенной части монумента проходило в это же время, считается, что жители этого поселения принимали в этом участие. Археологи из Кембриджского университета проанализировали 19 окаменелых фекалий (копролитов) найденных в этом поселении. Их возраст составляет примерно 4,5 тысячи лет. Пять из этих образцов – один человеческий и четыре собачьих – содержали яйца паразитических червей, или глистов.

"Это первые обнаруженные кишечные паразиты неолитической Британии, и найти их в окрестностях Стоунхенджа было удачей", – говорит Пирс Митчел, один из авторов исследования.