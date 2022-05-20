В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+25° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
46 минут назад

Археологи обнаружили глистов древних людей около Стоунхенджа

Газета.Ru

В фекалиях людей, живших неподалеку от Стоунхенджа в эпоху неолита, найдены кишечные паразиты. Статья об этом опубликована в Parasitology.

Археологи сообщили о необычной находке около Стоунхенджа
Фото: ReutersReuters

Поселение Даррингтон-Уоллс находилось в 2,8 километрах от Стоунхенджа в период около 2500 года до нашей эры. Строительство существенной части монумента проходило в это же время, считается, что жители этого поселения принимали в этом участие. Археологи из Кембриджского университета проанализировали 19 окаменелых фекалий (копролитов) найденных в этом поселении. Их возраст составляет примерно 4,5 тысячи лет. Пять из этих образцов – один человеческий и четыре собачьих – содержали яйца паразитических червей, или глистов.

"Это первые обнаруженные кишечные паразиты неолитической Британии, и найти их в окрестностях Стоунхенджа было удачей", – говорит Пирс Митчел, один из авторов исследования.

В человеческих фекалиях содержались яйца волосатиков. Эти черви редко заражают человека, но даже в этом случае яйца оседают в печени и не появляются в стуле. Наличие яиц волосатиков в экскрементах говорит о том, что человек съел сырые легкие или печень зараженного животного, в результате чего яйца прошли через его пищеварительный тракт. Ученые считают, что обнаружение яиц волосатиков в копролитах человека и собак говорит о том, что люди ели внутренние органы животных, а остатки скармливали собакам.

Наука и техника,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители