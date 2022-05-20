В России разработали мягких роботов для лечения тромбоза

Ученые петербургского Университета ИТМО создали мягких роботов, которые управляются магнитным полем, для лечения тромбоза, передает "Интерфакс", ссылаясь на пресс-службу вуза.

Специалисты предложили лечить тромбоз и удалять тромбы при помощи таких машин, форма и движение которых "программируются" магнитным полем. Это биосовместимая эластомерная матрица с термочувствительным полимером и встроенными ферромагнитными частицами.

Как указали в ИТМО, новый метод является более безопасным, чем аналоги. В будущем этот способ позволит снизить вмешательства в организм и "защитить" внутренние стенки сосудов от повреждений. Это уменьшит вероятность появления новых тромбов.

"Инвазивный характер этого подхода угрожает здоровью человека: жесткие устройства, которые делают из пластика или металла, могут повреждать внутренние стенки сосудов, вызывая повторное образование сгустков. Также для лечения тромбоза в некоторых случаях прибегают к тромболитической терапии, однако препараты могут приводить к сильным кровотечениям", - заявили в вузе.