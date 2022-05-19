В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+29° в 
USD 62.40EUR 64.94
Войти в почту
13 минут назад

Вирусолог Волчков рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19

Ura.Ru

Люди с лишним весом и избыточным уровнем холестерина спустя время после перенесенного коронавируса могут столкнуться с инфарктом или инсультом. Об этом URA.RU рассказал руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог, кандидат медицинских наук Павел Волчков.

Вирусолог рассказал об отложенном инфаркте после COVID-19
Фото: ТАССТАСС

«Если говорить про сердечно-сосудистые повреждения после ковида, там идет регенерация. Но как побочный эффект регенерации, когда у человека есть избыточный вес, высокий уровень холестерина, могут образовываться холестериновые бляшки. Следствие оторванной холестериновой бляшки, это ишемия. В случае сердца, это инфаркт, в случае головного мозга, это инсульт и так вплоть до летального исхода. Это один из значимых побочных эффектов такого рода вирусных инфекций — отложенный инсульт и инфаркт», — сказал Павел Волчков.

По мнению собеседника агентства, больше всего по сердечно-сосудистой системе ударил дельта-штамм коронавируса.

«Можно сейчас смотреть за переболевшими возрастными пациентами с избыточной массой тела и большим уровнем холестерина. Если у них еще сопутствующее артериальное давление и какое-нибудь хроническое заболевание, типа диабета, там обратный отсчет случился, вероятность инсульта или инфаркта максимизирована. Можно сейчас по статистике, по корреляциям посмотреть, как всплеск „Дельты“ будет отражаться на всплеске инсультов и инфарктов в отложенной перспективе для таких групп больных», — уточнил он.

Ранее кардиолог, академик РАН, доктор медицинских наук, Юрий Беленков рассказал URA.RU, что коронавирус способен поражать сердце в острый период инфекции, также инфекция воздействует на орган в первые 140 дней после болезни и усугубляет его состояние в долгосрочной перспективе. Иммунолог Николай Крючков отметил, что у переболевших COVID-19 раньше срока могут проявиться заболевания, которые чаще всего встречаются в старости.

Наука и техника,Наука,Павел Волчков,Юрий Беленков,Николай Крючков,РАН,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители