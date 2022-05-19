Сервис микроблогов Twitter представил новую политику в отношении дезинформации в кризисных ситуациях, чтобы "замедлить распространение наиболее заметного, вводящего в заблуждение контента, особенно того, который может привести к серьезному ущербу". Информация об этом содержится в распространенном в четверг релизе компании.

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Согласно документу, как только появятся доказательства того, что та или иная публикация может ввести пользователей в заблуждение, то контент, подпадающий под действие новой политики, перестанет распространяться и всплывать в рекомендациях в Twitter, в том числе на главной странице и в разделе "Поиск". "Кроме того, мы будем уделять внимание в первую очередь добавлению предупреждающих уведомлений к хорошо заметным твитам и твитам от особо важных страниц, таких как учетные записи государственных СМИ и верифицированные официальные правительственные учетные записи", - говорится в релизе.

К твитам, которые, предположительно, нарушают правила сервиса, будет прикреплено соответствующее уведомление. Кроме того, функции "Нравится", "Ретвитнуть" и "Поделиться" для данных публикаций будут отключены, а в уведомлении будет размещена ссылка на дополнительную информацию о подходе Twitter к дезинформации.

По данным из релиза, в рамках этой политики сервис определяет кризисы "как ситуации, в которых широко распространена угроза жизни, физической безопасности, здоровью или средствам к существованию". По словам специалистов, Twitter работал над созданием системы в отношении дезинформации в кризисных ситуациях с прошлого года, опираясь при этом на позиции мировых экспертов и правозащитных организаций.